Назван лучший игрок сборной России в матче ЧМ с Норвегией
Сборная России одолела представителей Норвегии в первой встрече чемпионата мира по хоккею 2019 года, сообщает «Советский спорт».
Игра завершилась со счетом 5:2.
Ворота россиян защищал Андрей Василевский.
В составе национальной команды отличились Евгений Дадонов (дубль), Артем Анисимов, Никита Кучеров, Никита Гусев.
За норвежцев шайбы забросили Ольсен и Холес.
Лучшим игроком противостояния в составе сборной России стал форвард Никита Кучеров. В той игре он записал в актив 3 (1+2) очка.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее у наставника сборной России изменилось гражданство в заявке ЧМ.