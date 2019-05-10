Назван лучший игрок сборной России в матче ЧМ с Норвегией

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Сборная России одолела представителей Норвегии в первой встрече чемпионата мира по хоккею 2019 года, сообщает «Советский спорт».

Игра завершилась со счетом 5:2.

Ворота россиян защищал Андрей Василевский.

В составе национальной команды отличились Евгений Дадонов (дубль), Артем Анисимов, Никита Кучеров, Никита Гусев.

За норвежцев шайбы забросили Ольсен и Холес.

Лучшим игроком противостояния в составе сборной России стал форвард Никита Кучеров. В той игре он записал в актив 3 (1+2) очка.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее у наставника сборной России изменилось гражданство в заявке ЧМ.