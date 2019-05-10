Сборная России одолела Норвегию в стартовом матче ЧМ-2019 по хоккею

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Сборная России победила в стартовой игре чемпионата мира по хоккею, обыграв команду Норвегии, сообщает «Советский спорт».

Подопечные Ильи Воробьева победили со счетом 5:2 (2:0, 2:0, 1:2).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Дубль в актив записал Евгений Дадонов. Еще по одной шайбе забросили Артем Анисимов, Никита Кучеров и Никита Гусев.

В составе Норвегии отличились Томас Валькве Ольсен и Юнас Холес.

Мировое первенство идет в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая.

Хоккей. Чемпионат мира — 2019. Группа В.

Россия — Норвегия — 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)

1:0 – Дадонов (Малкин, Кучеров) – 08:39 (5x4)

2:0 – Анисимов (Григоренко, Орлов) – 14:33

3:0 – Кучеров (Сергачёв) – 28:13 (5x4)

4:0 – Дадонов (Малкин, Гусев) – 29:47 (5x4)

5:0 – Гусев (Кучеров, Хафизуллин) – 41:26

5:1 – Валькве Ольсен (Райшенберг) – 56:07

5:2 – Холес (Мартинсен) – 57:47