Сборная России одолела Норвегию в стартовом матче ЧМ-2019 по хоккею
Сборная России победила в стартовой игре чемпионата мира по хоккею, обыграв команду Норвегии, сообщает «Советский спорт».
Подопечные Ильи Воробьева победили со счетом 5:2 (2:0, 2:0, 1:2).
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Дубль в актив записал Евгений Дадонов. Еще по одной шайбе забросили Артем Анисимов, Никита Кучеров и Никита Гусев.
В составе Норвегии отличились Томас Валькве Ольсен и Юнас Холес.
Мировое первенство идет в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая.
Хоккей. Чемпионат мира — 2019. Группа В.
Россия — Норвегия — 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)
1:0 – Дадонов (Малкин, Кучеров) – 08:39 (5x4)
2:0 – Анисимов (Григоренко, Орлов) – 14:33
3:0 – Кучеров (Сергачёв) – 28:13 (5x4)
4:0 – Дадонов (Малкин, Гусев) – 29:47 (5x4)
5:0 – Гусев (Кучеров, Хафизуллин) – 41:26
5:1 – Валькве Ольсен (Райшенберг) – 56:07
5:2 – Холес (Мартинсен) – 57:47