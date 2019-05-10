Путин вышел на лед в матче Ночной хоккейной лиги

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Президент России Владимир Путин участвует в гала-встрече в раках Ночной хоккейной лиге в Сочи, сообщает ТАСС.

Глава государства сыграет вместе с другими официальными лицами и знаменитыми спортсменами.

VIII Всероссийский фестиваль Ночной хоккейной лиги среди любительских команд идет в Сочи с 4 по 16 мая.

В нынешнем сезоне турнир установил рекорд по количеству участников в 963 команды из 76 субъектов страны, включая Республику Крым и город-герой Севастополь.

В финале VIII фестиваля сражаются 162 команды, из которых шесть женских.

Ранее Путин дал оценку движению любителей и поклонников хоккея в России.