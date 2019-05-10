Путин вышел на лед в матче Ночной хоккейной лиги
Президент России Владимир Путин участвует в гала-встрече в раках Ночной хоккейной лиге в Сочи, сообщает ТАСС.
Глава государства сыграет вместе с другими официальными лицами и знаменитыми спортсменами.
VIII Всероссийский фестиваль Ночной хоккейной лиги среди любительских команд идет в Сочи с 4 по 16 мая.
В нынешнем сезоне турнир установил рекорд по количеству участников в 963 команды из 76 субъектов страны, включая Республику Крым и город-герой Севастополь.
В финале VIII фестиваля сражаются 162 команды, из которых шесть женских.
Ранее Путин дал оценку движению любителей и поклонников хоккея в России.