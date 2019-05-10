Судьба Голдобина в «Ванкувере» остается под вопросом

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Североамериканский журналист Рик Даливаль, который анализирует встречи «Ванкувер Кэнакс», высказался относительно дальнейшей судьбы российского форварда Николая Голдобина, передает «Советский спорт».

23-летний игрок в завершившемся регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) провел 63 матча, забросил 7 шайб и сделал 20 результативных передач.

«Для тех, кто интересуется делами россиянина, в «Ванкувере» приняли несколько решений насчет ограниченно свободных агентов, но к настоящему времени нет решения по Голдобину. Руководство пока не знает, стоит ли делать ему контрактное предложение или нет», — написал Даливаль в твиттере.

Соглашение нападающего истекает летом 2019 года. Голдобин провел в Северной Америке последние семь сезонов. В России на профессиональном уровне он играл лишь в сезоне-2011/12, выступая в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) за «Русских Витязей».

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