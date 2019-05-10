Панарин рассказал о своем отношении к дракам на льду

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Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» и сборной России по хоккею Артемий Панарин рассказал о своем отношении к дракам в хоккее, передает «Советский спорт».

По словам 27-летнего спортсмена, нет ничего страшного в столкновениях, но основная обязанность хоккеиста — играть, когда он выходит на площадку.

«Столкновений я не избегаю, но это не то, что входит в мои обязанности. Я получаю деньги за передачи и голы, поэтому должен отрабатывать лишь это. Кроме того, таке стычки могут вести за собой некоторые неприятные последствия. К примеру, Андрей Свечников пропустил так несколько матчей, хотя ему еще повезло. Ну и то, что из-за удаления команда теряет тебя на какое-то время», — заявил Панарин.

Хоккеист также подчеркнул, что спокойно относится к инциденту, произошедшему с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным, который вступил в драку с форвардом «Каролины» Свечниковым.

Ранее сообщалось, что Свечников завалил на лед 113-килограммового противника.