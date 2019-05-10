Известны претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЕ
Стали известны имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы, сообщает «Светский спорт».
По итогам ответных матчей полуфинала турнира стало известно, что в финале сразятся два английских клуба — «Челси» и «Арсенал».
Так, в число претендентов вошли: нападающие «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Ляказетт, а также игроки «Челси» Рубен Лофтус-Чик и Кепа Аррисабалага.
Финальный матч Лиги Европы состоится 29 мая в Баку.
Ранее сообщалось, что впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны.