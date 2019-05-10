Переход капитана «Аякса» в «Барселону» задерживается из-за агента

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Переход капитана и защитника «Аякса» Маттейс Де Лигта в «Барселону» задерживается из-за его агента Мины Райолы, сообщает «Советский спорт».

По информации Marca, агент хочет получить 20 процентов комиссионных, в то время как обычно эта сумма составляет от пяти до десяти процентов.

Сам трансфер оценивается в €70 млн. Голландский клуб не хочет терять 20 процентов от этой суммы, а «Барселона» не намерена платить больше.

Футболист уже принял сам твердое решение перейти в каталонский клуб и рассчитывает, что агент снизит свои финансовые аппетиты.

Ранее сообщалось, что экс-форвард «Барселоны» отметил неуважение к тренерскому штабу команды.