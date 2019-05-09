Кадыров ждет Мамаева и Кокорина в «Ахмате»

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отметил, что в «Ахмате» готовы принять нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, передает РБК.

Он уверен, что игроки «совершили большую ошибку», но подобное могло случиться с любым человеком.

«Мы прекрасно понимаем, что Александр и Павел продолжительное время не выходили на поле, отвыкли от футбола, получили моральный и психологический стресс», — сказал он.

Глава Чечни сожалеет, что спортсменам придется отсидеть в колонии еще полгода.

«Это еще более отдалит их от большого спорта, где привыкли выбирать звезд первой величины», — пояснил Кадыров.

Футболистов задержали за избиение двух чиновников и водителя телеведущей «Первого канала». В итоге Пресненский суд Москвы вынес решение — Кокорина приговорили к 1,5 года колонии общего режима, Мамаева — к 1 году и 5 месяцам.

Ранее солист «Бутырки» прокомментировал приговор Кокорина и Мамаева.