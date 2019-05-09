Известны претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

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Стали известны имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов, сообщает «Советский спорт».

7 и 8 мая прошли ответные матчи полуфинала турнира, по итогам которых определились финалисты Лиги чемпионов. В финале, который состоится 1 июня сыграют два английских клуба «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

Претендентами на звание лучшего игрока недели стали: игроки «Ливерпуля» Джорджинио Вейналдум и Трент Александер-Арнольд, а также полузащитники «Тоттенхэма» Лукас Моура и Мусса Сиссоко.

«Ливерпуль» в ответном матче разгромил «Барселону» со счетом 4:0, а «Тоттенхэм» оказался сильнее «Аякса» — 3:2.

Ранее сообщалось, что Моура стал пятым игроком, оформившим хет-трик в полуфинале Лиги чемпионов.