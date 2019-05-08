Павлюченко: тему Кокорина и Мамаева нужно закрыть

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Экс-футболист сборной России Роман Павлюченко считает, что бессмысленно рассуждать о решении суда по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Бессмысленно что-то говорить по делу Кокорина и Мамаева. Уже миллион раз говорилось, что это несправедливо. Но, а толку от этого? Многим также наплевать вообще на это. Поэтому, думаю, эту тему нужно не трогать и закрыть. Дождаться окончательного выхода на свободу ребят. Каждый сделал из этого резонансного дела свои выводы», — цитирует Павлюченко Sport24.

Конфликт между Кокориным, Мамаевым и чиновником Денисом Паком произошел 8 октября 2018 года в центре столицы, в результате которого чиновник получил удар стулом по голове.

В итоге Кокорин получил год и шесть месяцев колонии общего режима, Мамаев — год и пять месяцев.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.

Ранее суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин ударил Пака.