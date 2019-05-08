Адвокат Мамаева: справедливости достигнуто не было

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Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, комментируя решение суда по делу клиента, остался недоволен итогом заседания.

Представитель защиты уверен в несправедливости приговора.

«Все слышали, что суд фактически согласился с гособвинителем. Только произошла переквалификация по части хулиганства. В остальном все осталось. По сути, обвинение смягчили, но сроки остались. Меру и вид определяет суд. Суд решил, что так будет справедливо. Павел стойко воспринимает все. 13 мая встретимся с ним и обсудим дальнейшие действия.

В настоящее время он игрок «Краснодара». Вне зависимости от решения клуба он намерен продолжить карьеру. Думаю, этому ничто не противоречит. Он занимается в СИЗО. Есть правовые методы, которые позволяют выйти на свободу и отбывать срок на свободе. Если бы сегодня приговор вступил в силу, то уже была бы возможность подавать на УДО. Бывают случаи, когда наказание остаются отбывать в СИЗО. Поедут ли в колонию? Пока не можем об этом говорить. Это будет решаться после апелляции. Администрация СИЗО может оставить, а может отправить в место отбытия наказания. Но 10 июня будет фактически год отбытия наказания. Пока все написали, что хотят воспользоваться правом на обжалование. Но обсуждать будем на следующей неделе. Есть разные порядки и возможности.

Решение суда? Справедливости достигнуто не было. Стул, конечно, можно было бы вернуть в «Кофеманию». Они не обращались ни с каким обращением. Но суд принял решение уничтожить вещдок», — передает слова Бушманова Sport24.

Конфликт между Александром Кокориным, Павлом Мамаевым и чиновником Денисом Паком произошел 8 октября 2018 года в одной из кофеен в центре Москвы. В результате перепалки чиновник получил удар стулом по голове.

В итоге Кокорин получил год и шесть месяцев колонии общего режима, Мамаев — год и пять месяцев.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.

Ранее суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин ударил Пака.