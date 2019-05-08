Фетисов прокомментировал приговор Кокорину и Мамаеву

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Прославленный советский хоккеист, ныне первый заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов рассказал о ситуации с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, передает Федеральное агентства новостей (ФАН).

«Я не могу оценивать приговоры, которые вынес суд. Извините. Я, честно, не хочу в эту тему как-то впрягаться. Уже накомментировался в свое время, когда эта вся история была. Печальная сама по себе тема, поэтому даже не знаю, что сказать. Я очень сожалею, что так произошло с этими ребятами.

Исправит ли молодых людей колония? Не могу сказать», — ответил Фетисов.

Конфликт между Кокориным, Мамаевым и чиновником Денисом Паком произошел 8 октября 2018 года в одной из кофеен в центре Москвы — Пак получил удар стулом по голове.

В итоге Кокорин получил год и шесть месяцев колонии общего режима, Мамаев — год и пять месяцев.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.

Ранее судья заявила, что Пак не оскорблял компанию Кокорина и Мамаева.