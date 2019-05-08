Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА «Новости».
Форварду «Зенита» осталось примерно четыре месяца наказания, тогда как полузащитнику «Краснодара» — три.
Стоит отметить, что другие участники драки также получили наказание: Кирилла Кокорина приговорили к одному году и шести месяцам, Александр Протасовицкий — к одному году и пяти месяцам колонии.
Конфликт с участием Кокорина, Мамаева и чиновником Денисом Паком произошел 8 октября 2018 года в одной из кофеен в центре Москвы. В результате перепалки Пак получил удар стулом по голове.
С 11 октября подсудимые находятся под стражей.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.
Ранее судья заявила, что Пак не оскорблял компанию Кокорина и Мамаева.