Стали известны три звезды игрового дня в НХЛ

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Нападающий «Сент-Луис Блюз» Патрик Марун признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает «Советский спорт».

В седьмом матче второго раунда Кубка Стэнли против «Даллас Старз» (2:1 ОТ) канадец забросил решающую шайбу в овертайме.

Второй стал вратарь «блюзменов» Джордан Биннингтон. Он отразил 29 из 30 бросков.

Третьей звездой признан голкипер «Далласа» Бен Бишоп, отразивший 52 из 54 бросков.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» выиграл серию со счетом 4-3 и прошел в финал Западной конференции, где будет бороться с победителем пары «Сан-Хосе Шаркс» — «Колорадо Эвеланш» (3-3).