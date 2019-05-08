Стали известны три звезды игрового дня в НХЛ
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Патрик Марун признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает «Советский спорт».
В седьмом матче второго раунда Кубка Стэнли против «Даллас Старз» (2:1 ОТ) канадец забросил решающую шайбу в овертайме.
Второй стал вратарь «блюзменов» Джордан Биннингтон. Он отразил 29 из 30 бросков.
Третьей звездой признан голкипер «Далласа» Бен Бишоп, отразивший 52 из 54 бросков.
Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» выиграл серию со счетом 4-3 и прошел в финал Западной конференции, где будет бороться с победителем пары «Сан-Хосе Шаркс» — «Колорадо Эвеланш» (3-3).