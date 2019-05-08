Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира

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Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Вратари: Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Илья Сорокин (ЦСКА), Александр Георгиев («Нью-Йорк Рейнджерс»);

Защитники: Михаил Сергачев («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Никита Нестеров, Артем Блажиевский (все — ЦСКА), Дмитрий Орлов («Вашингтон Кэпиталз»), Никита Зайцев («Торонто Мейпл Лифс»), Динар Хафизуллин (СКА), Александр Елесин («Локомотив»).

Нападающие: Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Сергей Андронов (все — ЦСКА), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Александр Овечкин, Евгений Кузнецов (все — «Вашингтон Кэпиталз»), Никита Гусев («Вегас Голден Найтс»), Артем Анисимов («Чикаго Блэкхоукс»), Евгений Дадонов («Флорида Пантерз»), Илья Ковальчук («Лос Анджелес Кингз»), Сергей Плотников, Александр Барабанов (все — СКА).

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 10 по 26 мая. Сборная России на групповом этапе встретится с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Австрии, Латвии и Италии.