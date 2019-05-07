Чемпион мира по хоккею покончил с собой

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Чемпион мира в составе сборной Чехии по хоккею Адам Свобода скончался на 41 году, передает «Советский спорт».

Как сообщает sport.cz, голкипер покончил с собой. Обстоятельства случившегося выясняют полицейские.

Свобода во время профессиональной карьеры успел поиграть за российские клубы: сезон — 2005/2006 он провел в тольяттинской «Ладе», в сезоне — 2008/2009 — в омском «Авангарде».

Хоккеист завершил карьеру в 2017 году.

Стоит отметить, что вратарь выступал за сборную Чехии в 2001 — 2008 годах, а в 2005 году стал победителем чемпионата мира — 2005.

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