Жена Икарди пристыдила Капелло за критику нагой фотосессии мужа

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Агент нападающего «Интера» Мауро Икарди и, по совместительству, его жена Ванда Нара ответила на критику Фабио Капелло, передает «Советский спорт».

Недавно в инстаграме игрока появились фотографии с совместной фотосессии с женой, где Икарди запечатлен обнаженным.

В интервью для Sky Italia бывший главный тренер сборной России раскритиковал спортсмена за откровенные снимки.

«У меня никогда не было игрока, который делал подобные вещи. Не знаю, как бы ему удалось попасть в раздевалку в моих командах», — заявил Капелло.

Нара в ответ напомнила 72-летнему итальянцу, что он тренировал Дэвида Бекхэма и Фабио Каннаваро в мадридском «Реале», которые тоже участвовали в откровенных фотосессиях. Таким образом она обвинила специалиста в двойных стандартах.

«Дорогой Фабио Капелло. Я очень уважаю вас как тренера, но как комментатора и обозревателя… Спешу напомнить о некоторых топ-футболистах, которым удалось попасть в вашу раздевалку, делая «эти вещи». 10 лет назад они могли делать что-то странное, сегодня — нет!» — написала жена Икара в твиттере.

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