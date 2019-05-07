Мать Роналду обрадовалась фейковой новости о сыне

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Мать лучшего бомбардира «Ювентуса» и нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду Долорес Авейру восхитилась фейковым достижением сына, передает «Советский спорт».

В своем твиттере Авейру опубликовала скриншот заметки, в которой сообщается, что 34-летний спортсмен помог туринскому клубу выиграть чемпионат Италии впервые за 20 лет.

«Моя гордость, мой сын», – подписала публикацию женщина.

Однако новость оказалась выдуманной.

«Ювентус» выигрывал серию А чемпионата семь раз подряд.

Контракт с Роналду был подписан туринцами летом прошлого года.

Ранее сообщалось, что Эвра переоделся женщиной для видео в инстаграме.