Мать Роналду обрадовалась фейковой новости о сыне
Мать лучшего бомбардира «Ювентуса» и нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду Долорес Авейру восхитилась фейковым достижением сына, передает «Советский спорт».
В своем твиттере Авейру опубликовала скриншот заметки, в которой сообщается, что 34-летний спортсмен помог туринскому клубу выиграть чемпионат Италии впервые за 20 лет.
«Моя гордость, мой сын», – подписала публикацию женщина.
Однако новость оказалась выдуманной.
«Ювентус» выигрывал серию А чемпионата семь раз подряд.
Контракт с Роналду был подписан туринцами летом прошлого года.
Ранее сообщалось, что Эвра переоделся женщиной для видео в инстаграме.
Meu orgulho, meu filho pic.twitter.com/aakxzZYMLY— Dolores Aveiro (@DoloresAveiro) 6 мая 2019 г.