Судья был отстранен от посещения матчей на 10 лет из-за своей выходки

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Бывший судья был дисквалифицирован на 10 лет за свой эксцентричный поступок, передает «Советский спорт».

Экс-рефери прервал матч между молодежными командами «Тайгерс» и «Вуден-Вестон» в Австралии.

Он выбежал на поле во втором тайме. На нем была надета маска мексиканского рестлера.

Дебошир показал судье матча красную карточку.

Скрыться с места происшествия бывший арбитр не успел. Его поймали, после чего сняли маску с лица.

Под ней оказался судья, который на протяжении последнего года участвует в протестах против отношения футбольных властей Канберры к нему.

По сообщению The Guardian, футбольная федерация Канберры отстранила экс-рефери от посещения и участия в матчах на 10 лет. Запрет действует на игры всех уровней — от массовых до международных.

Также власти Канберры запросили распространить этот запрет на всю территорию страны.

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