Судья был отстранен от посещения матчей на 10 лет из-за своей выходки
Бывший судья был дисквалифицирован на 10 лет за свой эксцентричный поступок, передает «Советский спорт».
Экс-рефери прервал матч между молодежными командами «Тайгерс» и «Вуден-Вестон» в Австралии.
Он выбежал на поле во втором тайме. На нем была надета маска мексиканского рестлера.
Дебошир показал судье матча красную карточку.
Скрыться с места происшествия бывший арбитр не успел. Его поймали, после чего сняли маску с лица.
Под ней оказался судья, который на протяжении последнего года участвует в протестах против отношения футбольных властей Канберры к нему.
По сообщению The Guardian, футбольная федерация Канберры отстранила экс-рефери от посещения и участия в матчах на 10 лет. Запрет действует на игры всех уровней — от массовых до международных.
Также власти Канберры запросили распространить этот запрет на всю территорию страны.
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