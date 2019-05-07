Вальверде: если мы будем думать о прошлой игре — мы проиграем

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Главный тренер испанской «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал, чего ждет от предстоящего ответного матча с английским «Ливерпулем» в 1/2 Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».

По сообщению Marca, подопечные Вальверде относятся к этому матчу очень серьезно, несмотря на то, что в предыдущем они обыграли «красных» со счетом 3:0.

«Результат первого матча не влияет на нас. Мы должны подойти к этому матчу так, как если бы первого матча и не было. Будет ошибкой, если мы будем думать о прошлой игре.

Может случиться так, что соперник превзойдет нас. Они очень хороши и проиграли всего один матч в Английской премьер-лиге. Они могут победить нас так же, как мы победили их в прошлый», — заявил заявил специалист сине-гранатовых.

7 мая пройдет ответный матч между «Ливерпулем» и «Барселоной».

Ранее сообщалось, что Вальверде настраивает «Барселону» против «Ливерпуля» как на финал.