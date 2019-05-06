Адвокат: Кириллу Кокорину незаслуженно отведена роль главного злодея

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Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, брата нападающего «Зенита» Александра Кокорина, на прениях в Пресненском суде возмутился, что его подзащитного считают главным виновником потасовок в Москве 8 октября прошлого года.

«В первую очередь я бы хотел отметить, что незаслуженно Кириллу отведена роль самого главного злодея. Эта активность не была вызвана агрессией, а скорее эмоциональностью, его гиперактивностью, чувством несправедливости и наивном представлении о добре и зле», — цитирует Барика «Чемпионат.com».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию заседания Пресненского суда, на котором обвинения озвучило желаемый приговор для Кокорина.

Ранее сообщалось, что врач «Зенита» выявил у Кокорина отрицательную динамику травмы.