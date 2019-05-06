«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству
«Манчестер Сити» дома одолел «Лестер Сити» в центральном матче 37-го тура чемпионата Англии, передает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 1:0. Автором победного гола стал капитан «горожан» Венсан Компани.
Стоит отметить, что «Манчестер Сити» с 95 очками лидирует в турнирной таблице, следом идет «Ливерпуль», имеющий в активе 94 балла. «Лестер Сити» (51) занимает девятую строчку.
Чемпионат Англии. 37-й тур
«Манчестер Сити» — «Лестер Сити» — 1:0
Гол: 1:0 – Компани – 70
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.