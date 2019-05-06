«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству

«Манчестер Сити» дома одолел «Лестер Сити» в центральном матче 37-го тура чемпионата Англии, передает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 1:0. Автором победного гола стал капитан «горожан» Венсан Компани.

Стоит отметить, что «Манчестер Сити» с 95 очками лидирует в турнирной таблице, следом идет «Ливерпуль», имеющий в активе 94 балла. «Лестер Сити» (51) занимает девятую строчку.

Чемпионат Англии. 37-й тур
«Манчестер Сити» — «Лестер Сити» — 1:0
Гол: 1:0 – Компани – 70

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее «Челси» пробился в Лигу чемпионов на следующий сезон.