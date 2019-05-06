Прокурор потребовал для Кокорина и Мамаева жесткие сроки заключения

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Прокурор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева Светлана Тарасова потребовала посадить футболистов под стражу на полтора года.

«Полагаю, что возможно наказание лишь в виде реального лишения свободы. Отягчающих оснований нет. Основаниями для смягчения наказания могут быть факторы, что у Мамаева и Кокорина есть на иждивении дети, состояние здоровья Кокорина и положительные характеристики.

На основании я прошу суд признать подсудимых виновным. Кириллу Кокорину — в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в общей колонии. Александра также прошу признать виновным и назначить наказание в виде 1 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Мамаеву — 1 год и 5 месяцев. Протасовицкому — 1 год и 5 месяцев в колонии общего режима», — цитирует прокурора «Чемпионат.com».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.

Ранее прославленный боксер прокомментировал историю с Кокориным и Мамаевым.