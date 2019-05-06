<img src="//img.gazeta.ru/files3/149/12335149/RTSZVEJ-pic905-895x505-51894.jpg">

Голкипер «Порту» Икер Касильяс выписан из больницы

1 мая игрок перенес сердечный приступ и перенес операцию.

«Я пока не принял решение о своем будущем. Важно, что я нахожусь здесь и хорошо себя чувствую. Настало время для отдыха. Сколько времени это займет? Не знаю, возможно, что две недели или два месяца. Это не имеет значения. Важно, что я здесь», — цитирует Касильяса Mundo Deportivo.

Стоит отметить, что Касильяс перешел из мадридского «Реала» в «Порту» в 2015 году и уже успел выиграть чемпионат (сезон — 2017/18) и Суперкубок Португалии (2018).

Ранее прославленный боксер прокоммментировал историю с Кокориным и Мамаевым.