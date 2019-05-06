Мать Кокорина поздравили с чемпионством «Зенита»
Светлану Кокорину, мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, поздравили с чемпионством клуба в Российской премьер-лиги, предает «Советский спорт».
Свои поздравления женщине принесли адвокаты во время заседания суда по делу о двух драках в кофейне в центре Москвы.
Как отмечают СМИ, в зале суда Кокорина сидела заплаканная. Адвокаты попытались таким образом поддержать женщину.
Кокорин вместе со своим братом Кириллом и футболистом «Краснодара» Павлом Мамаевым находятся в СИЗО «Бутырка» с октября 2018 года.
6 мая пройдет очередное заседание по этому делу.
Газета.Ru ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.
Ранее сообщалось, что Кокорина поздравили с победой «Зенита».