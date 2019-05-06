Болельщики и игроки «Реала» провели акцию в честь Касильяса
Болельщики и футболисты мадридского «Реала» устроили акцию в честь Икера Касильяса, который перенес инфаркт, сообщает «Советский спорт».
На игру 36-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» игроки вышли в футболках с надписью «Икер, мы с тобой».
Болельщики на трибунах растянули баннер «Мадрид с тобой. Сил Икеру — нашему вечному капитану».
Касильяс является воспитанником мадридского клуба. Он 17 лет играл в «Реале», а в 2015 году перешел в португальский «Порту».
Вратарю стало плохо на тренировке 1 мая, его доставили в больницу. Врачи диагностировали у него инфаркт и прооперировали звездного голкипера.
Ранее экс-вратарь «Барселоны» порекомендовал Касильясу завершить карьеру.