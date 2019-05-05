Сборная России по хоккею досрочно стала победителем Евротура

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Сборная России по хоккею одержала досрочную победу по итогам Евротура сезона-2018/19. Российская национальная команда заняла первое место в общем зачете турнира. Об этом сообщает агентство ТАСС.

5 мая сборная Швеции обыграла команду Финляндии со счетом 2:1 в матче заключительного тура последнего этапа Евротура. В результате финская сборная в общем зачете набрала 19 баллов и расположилась на второй строчке. Столько же очков имеет в своем активе и сборная России, однако подопечные Ильи Воробьева обходят финнов по дополнительным показателям.

В прошлых этапах Еврохоккейтура россияне одержали над сборной Финляндии три победы и потерпели одно поражение.

В рамках закрытия Чешских игр российская команда встретится с хозяевами заключительного этапа Евротура. Матч состоится в 19.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее команда Ильи Воробьева выиграла этапы Евротура в Финляндии и России. На шведских играх россияне заняли второе место. В Чехии сборная России располагается на последнем месте, потерпев два поражения в двух играх.