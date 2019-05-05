Задорнова в матче с «Колорадо» удалили за чужую драку

<img src="//img.gazeta.ru/files3/264/10961264/2017-10-28T020446Z_1242669003_NOCID_RTRMADP_3_NHL-COLORADO-AVALANCHE-AT-VEGAS-GOLDEN-KNIGHTS-pic905-895x505-23617.jpg">

«Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду принимал «Колорадо Эвеланш» в пятой встрече серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Полуфинальная игра Западной конференции прошла в Сан-Хосе и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В составе победителей дубль оформил нападающий чех Томаш Гертл.

У гостей единственную шайбу в ворота противников забросил Тайсон Джост.

На 48-й минуте противостояния у ворот «Колорадо» случился забавный эпизод. Форвард «Сан-Хосе» Джо Торнтон сцепился с вратарем «лавин» Филиппом Грубауэром. Канадский и немецкий игроки обменялись тычками, после чего конфликт прекратил Натан Маккиннн. В результате судьи Тим Пил и Марк Жоанетт зафиксировали нарушение со стороны Никиты Задорова за грубость против Торнтона.

Ранее тренер «Коламбуса» объяснил поражение «Бостону».