Задорнова в матче с «Колорадо» удалили за чужую драку

«Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду принимал «Колорадо Эвеланш» в пятой встрече серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Полуфинальная игра Западной конференции прошла в Сан-Хосе и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В составе победителей дубль оформил нападающий чех Томаш Гертл.

У гостей единственную шайбу в ворота противников забросил Тайсон Джост.

На 48-й минуте противостояния у ворот «Колорадо» случился забавный эпизод. Форвард «Сан-Хосе» Джо Торнтон сцепился с вратарем «лавин» Филиппом Грубауэром. Канадский и немецкий игроки обменялись тычками, после чего конфликт прекратил Натан Маккиннн. В результате судьи Тим Пил и Марк Жоанетт зафиксировали нарушение со стороны Никиты Задорова за грубость против Торнтона.

Ранее тренер «Коламбуса» объяснил поражение «Бостону».

Joe Thornton and Philipp Grubauer get into it... just how we all drew it up? #SJSharks #GoAvsGo pic.twitter.com/vVXgynw3Ds