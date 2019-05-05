Бекхэм вышел на улицу в сандалиях с носками и шокировал англичан

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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм удивил публику необычным внешним видом. Об этом сообщает «Советский спорт».

Как отмечает английский таблоид The Sun, 44-летний футболист был замечен в открытых сандалиях и ярко-красных носках, а также строгом костюме и темно-синей водолазке, чем вызвал удивление среди общественности и модельеров. Одна из известнейших редакторов модного журнала Трэйси Ли Сэйер выразила мнение, что Бехкэм поддерживает тенденцию на необычный внешний вид.

«Когда-то в носках и сандалиях ходили только престарелые. Сейчас же эта необычная летняя тенденция входит в моду среди знаменитостей», — сказала она.

Дэвид Бекхэм известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал», «Милан», французский «ПСЖ» и американский «Лос-Анджелес Гэлакси». Легендарный английский футболист женат на бывшей солистке группы Spice Girls Виктории Бекхэм, которая работает в индустрии моды.