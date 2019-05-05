Медведев рассказал, вручат ли Кокорину золотую медаль РПЛ

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Президент петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что нападающему сине-бело-голубых Александру Кокорину будет вручена золотая медаль Российской премьер-лиги (РПЛ). По его словам, 28-летний форвард, находящийся под арестом, заслуживает награды. Слова Медведева передает ТАСС.

«Все игроки, которые имеют право на получение медали, получат ее», — сказал президент «Зенита».

По итогам 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» имеет в своем активе 58 очков. После того, как московский «Локомотив» в гостях проиграл тульскому «Арсеналу» (0:2), сине-бело-голубые досрочно стали чемпионами страны.

Александр Кокорин 11 октября 2018 года был задержан по обвинению в избиении главы Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. 3 апреля Пресненский суд Москвы продлил арест футболиста до 25 сентября.

Ранее «Зенит» включил Кокорина в список впервые ставших чемпионами игроков.