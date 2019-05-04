«Зенит» досрочно выиграл чемпионат России

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Санкт-петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».

Об этом стало известно после проигрыша московского «Локомотива» в игре 27-го тура чемпионата России тульскому «Арсеналу» со счетом 0:2.

Благодаря успеху «канониров» остался в силе отрыв «Зенита» от «Локомотива» в девять очков. При этом «железнодорожники» не смогут превзойти сине-бело-голубых по количеству побед.

К чемпионскому титулу «Зенит» привел наставник Сергей Семак, который стал руководить командой перед началом текущего сезона.

«Зенит» взял трофей страны в пятый раз в своей истории. До этого команда из Санкт-Петербурга завоевывала золотые медали в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах.

По этому показателю клуб уступает только ЦСКА (6) и «Спартаку» (10).

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