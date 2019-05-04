Гол Овечкина не спас Россию от поражения в матче с Финляндией

<img src="//img.gazeta.ru/files3/677/10656677/RIAN_02942507.HR.ru-pic905-895x505-95074.jpg">

Сборная России уступила финнам во второй встрече на чешском этапе Евротура, сообщает «Советский спорт».

Игра закончилась со счетом 1:3. В первом матче Еврохоккейтура подопечные Ильи Воробьева проиграли команде Швеции со счетом 4:6.

В составе победителей шайбы забросили Харри Песонен, реализовавший большинство, Лаури Марьямяки. Последним численное преимущество реализовал Оливер Каски.

В концовке Александр Овечкин при игре в шесть полевых смог отыграть один гол.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Еврохоккейтур

Россия — Финляндия — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

0:1 – Песонен – 05:05 (5x4)

0:2 – Лехтонен (Раяла, Какко) – 30:27 (5x4)

0:3 – Каски (Маннинен) – 45:52 (5x4)

1:3 – Овечкин (Кузнецов) – 59:10 (6x5)