Украинский форвард Селезнев сделал заявление о войне в Донбассе

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Нападающий Евгений Селезнев не знает, что на самом деле происходит в Донбассе.

Как передает УНИАН, выступающий за испанскую «Малагу» игрок рассказал о своем отъезде из Донецка и военном конфликте на востоке Украины.

«В Донецке у меня было все. Мое сердце было в Донецке и в «Шахтере», потому что я вырос в академии этого клуба, там был мой дом. В последний раз я был там пять лет назад. Я купил дом в Киеве, но мой дом остается в Донецке, где есть квартира и мои личные вещи. Однажды я закрыл дверь и больше не вернулся.

Не знаю, окажусь ли я когда-нибудь там снова, потому что трудно понять, окончится ли этот конфликт или нет. В конце концов это все политика, и я не хочу много говорить об этом. Это очень сложно, потому что до конца не знаешь, что там действительно происходило», — заявил футболист.

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