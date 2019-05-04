Стали известны три звезды дня в НХЛ

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В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) подошел к концу очередной игровой день: было сыграно два матча второго раунда Кубка Стэнли, передает «Советский спорт».

Официальный сайт лиги выбрал трех лучших хоккеистов дня.

Главной звездой дня был выбран голкипер «Даллас Старз» Бен Бишоп: он отразил 38 из 39 бросков в матче с «Сент-Луис Блюз» (2:1, 3-2).

Второй звездой признали фина «Каролины Харрикейнз» Теуво Терявяйнен. Форвард в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» забросил шайбу и отдал результативную передачу.

Замкнул тройку еще один финский форвард «ураганов» Себастьян Ахо — у него в активе также гол и точный пас.

Ранее Александр Радулов набрал десятое очко в плей-офф НХЛ.