Стали известны три звезды дня в НХЛ
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) подошел к концу очередной игровой день: было сыграно два матча второго раунда Кубка Стэнли, передает «Советский спорт».
Официальный сайт лиги выбрал трех лучших хоккеистов дня.
Главной звездой дня был выбран голкипер «Даллас Старз» Бен Бишоп: он отразил 38 из 39 бросков в матче с «Сент-Луис Блюз» (2:1, 3-2).
Второй звездой признали фина «Каролины Харрикейнз» Теуво Терявяйнен. Форвард в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» забросил шайбу и отдал результативную передачу.
Замкнул тройку еще один финский форвард «ураганов» Себастьян Ахо — у него в активе также гол и точный пас.