«Рубин» обыграл «Оренбург» в РПЛ
В рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский «Рубин» дома победил «Оренбург», передает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 2:0.
Сначала в свои ворота мяч срезал защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков, а затем Дмитрий Полоз реализовал пенальти.
«Оренбург» с 36 очками занимает седьмое место, «Рубин» с 35 баллами идет девятые.
Чемпионат России. 27-й тур
«Рубин» — «Оренбург» — 2:0
Голы: 1:0 – Сиваков – 36 (автогол), 2:0 – Полоз – 77 (с пенальти)
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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