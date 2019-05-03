Американский комик вызвал на бой Макгрегора
Американский телеведущий и комик Конан О'Брайен хочет подраться с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конором Макгрегором, передает «Советский спорт».
Как сообщает TMZ, О'Брайен, являющийся акционером UFC, готов поставить на кон свою долю в промоушене.
«Вызов принят, Конан! Я изобью тебя и Уолберга в один и тот же вечер — двойная доля акций для двукратного победителя!», — написал Макгрегор в твиттере.
Стоит отметить, что Макгрегор очень хочет получить долю организации, из-за чего, после отказа руководства в сотрудничестве по данному вопросу, даже объявлял об уходе об уходе из ММА.
Однако затем Конор вернулся в спорт.
Ранее Александр Шлеменко раскритиковал Емельяненко-младшего за пьянство.