Фанаты «Ливерпуля» требуют дисквалифицировать Месси

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Фанаты «Ливерпуля» хотят избавиться от нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси во второй полуфинальной встрече Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».

Их разозлило поведение аргентинца в первом противостоянии, поэтому на популярном портале была создана петиция с требованием дисквалифицировать игрока за удар по голове Фабиньо. В том моменте арбитр предупредил футболиста английской команды. Петицию подписали более 2200 человек. Месси в первом матче (3:0) оформил дубль.

Ответная игра полуфинала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона» состоится 7 мая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и начнется в 22.00 по московскому времени.

Ранее «Барселона» возмутилась голосованием о лучшем игроке недели в ЛЧ.