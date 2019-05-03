Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) объявил претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы, передает «Советский спорт».
Как говорится в сообщении УЕФА в твиттере, в шорт-лист вошли нападающие «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Ляказетт, полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик и вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп.
В первых матчах 1/2 финала Лиги Европы «Челси» и «Айнтрахт» сыграли вничью (1:1), а «Арсенал» одержал волевую победу над «Валенсией» (3:1).
Ранее сообщалось, что «Челси» установил рекорд Лиги Европы.
��♂️ Кто Лучший игрок недели в #ЛигаЕвропы?— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 2 мая 2019 г.
�� Пьер-Эмерик Обамеянг
�� Кевин Трапп
�� Александр Ляказетт
�� Рубен Лофтус-Чик
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