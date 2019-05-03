Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

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Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) объявил претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы, передает «Советский спорт».

Как говорится в сообщении УЕФА в твиттере, в шорт-лист вошли нападающие «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Ляказетт, полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик и вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп.

В первых матчах 1/2 финала Лиги Европы «Челси» и «Айнтрахт» сыграли вничью (1:1), а «Арсенал» одержал волевую победу над «Валенсией» (3:1).

Ранее сообщалось, что «Челси» установил рекорд Лиги Европы.