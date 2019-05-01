Экс-боец UFC потерял зрение из-за боев

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Бывший боец смешанного стиля (MMA) Ренато Собрал рассказал, почему принял решение завершить профессиональную карьеру, передает «Советский спорт».

43-летний Собрал является экс-чемпионом Strikeforce в полутяжелом весе. Он также выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Как признался спортсмен, во время выступления в боях он лишился зрения на одном глазу. Собрал заверил, что не позволит своим детям выступать в MMA.

«Сегодня я не могу пройти по прямой, я потерял зрение на левом глазу. Я не способен держать равновесие, это большая цена. Когда я дерусь, мой баланс снова в норме, но становится все труднее с каждым днем. Парни, которые только начинают свою карьеру в боях, должны знать, что им предстоит заплатить большую цену. Каждому. Люди сейчас говорят только о своих достижениях, но что по поводу потерь?» — приводит слова бразильца MMAFighting.

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