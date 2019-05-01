Путин подписал закон о штрафах за допинг

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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о введении ответственности для спортсменов, употребляющих допинг, передает РИА «Новости».

За использование или попытку использования допинга для спортсменов вводится административная ответственность. Наказание подразумевает штраф, сумма которого может доходить до 80 тысяч рублей. Документ был опубликован на официальном сайте портала правовой информации.

За умышленное нарушение требований о предотвращении допинга в спорте новым законом вводится штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Распространение запрещенных веществ будет караться штрафом в размере от 40 до 80 тысяч рублей.

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