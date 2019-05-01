Форвард «Бостона» после остановки игры ударил соперника клюшкой в затылок
В третьем матче полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» на родном льду одолел «Бостон Брюинз», передает «Советский спорт».
Встреча закончилась со счетом 2:1 (1:0; 1:1; 0:0).
В концовке третьего периода возле ворот «Коламбуса» случился неприятный эпизод. В ходе потасовки форвард «Бостона» Брэд Маршан ударил защитника Скотта Харрингтона клюшкой в затылок.
Однако за свои действия канадец не был наказан арбитром.