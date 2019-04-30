Фигуристка Леонова рассказала о заработке Загитовой и Медведевой

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Серебряный призер чемпионата мира — 2012 Алена Леонова поделилась информацией о заработках российских фигуристов.

По словам спортсменки, если бы Академия фигурного катания и сборная России не поддерживали ее, на занятия уходило бы около миллиона рублей. Леонова также подчеркивает, что стабильности в плане заработков тоже нет.

Фигуристка рассказала, что Министерство спорта платит фигуристам в месяц 60 тыс. рублей.

«У фигуристок уровня Евгении Медведевой и Алины Загитовой зарплаты, конечно же, значительно выше моей.Еще у них есть спонсоры, а также президентская стипендия в 52 тысячи рублей», — цитирует Леонову РИА «Новости».

Ранее лучшая российская легкоатлетка рассказала о своем заработке.