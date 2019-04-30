Загитова исполнила мечту слепой девочки
Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова исполнила мечту слепой девочки, передает «Советский спорт».
Спортсменка встретилась с девочкой после эфира программы »Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале Россия-1. Тогда Снежанна Черепанова поделилась с ведущим мечтой о встрече с известной фигуристкой.
Загитова не только встретилась с девочкой, но и провела совместную тренировку на льду.
Загитова обладает титулом олимпийской чемпионки Игр 2018 года в одиночном катании, серебряного призёра в командных соревнованиях. Также она является чемпионкой мира 2019 года.
Ранее российская фигуристка объяснила ненависть к инстаграму.