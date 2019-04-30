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Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова исполнила мечту слепой девочки, передает «Советский спорт».

Спортсменка встретилась с девочкой после эфира программы »Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале Россия-1. Тогда Снежанна Черепанова поделилась с ведущим мечтой о встрече с известной фигуристкой.

Загитова не только встретилась с девочкой, но и провела совместную тренировку на льду.

Загитова обладает титулом олимпийской чемпионки Игр 2018 года в одиночном катании, серебряного призёра в командных соревнованиях. Также она является чемпионкой мира 2019 года.

Ранее российская фигуристка объяснила ненависть к инстаграму.