Два российских теннисиста попали в основную сетку турнира в Штутгарте

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Российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев попали в основную сетку турнира в Штутгарте, сообщает «Советский спорт».

Матчи турнира состоятся с 10 по 16 июня на травяном покрытии.

В основной сетке также сыграют: Феликс Оже-Альяссим (Канада), Николоз Басилашвили (Грузия), Маттео Берреттини (Италия), Пабло Карреньо-Буста (Испания), Ласло Джере (Сербия), Мартон Фучович (Венгрия), Филипп Кольшрайбер (Германия), Ник Кирьос (Австралия), Джон Миллман (Австралия), Гаэль Монфис (Франция), Хауме Мунар (Испания), Милош Раонич (Канада), Денис Шаповалов (Канада), Симон Жиль (Франция), Ян-Леннард Штруфф (Германия), Жо-Вильфрид Цонга (Франция) и Стэн Вавринка (Швейцария).

Ранее сообщалось, что пятая ракетка мира не примет участие в турнире из-за болезни.