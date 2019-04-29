Бывший игрок «Спартака» не жалеет, что перешел в «Рубин»

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Бывший футболист московского «Спартака» и действующий полузащитник казанского «Рубина» Владислав Пантелеев подвел итоги матча 26-го тура ЧМ России, сообщает корреспондент «Газета.Ru».

Прошедший матч Российской премьер-лиги был сыгран командами вничью.

По словам Пантелеева, «Рубин» мог бы вырвать победу у московского клуба, если бы Артур Сагитов не пошел на добивание на последних минутах.

«Я рад, что удалось отобрать очки у бывшей команды. Честно говоря, сейчас не так пристально слежу за «Спартаком», но об уходе точно не жалею», - заявил спортсмен.

Ранее московский «Спартак» упустил победу в матче РПЛ с казанским «Рубином».