Бывший игрок «Спартака» не жалеет, что перешел в «Рубин»
Бывший футболист московского «Спартака» и действующий полузащитник казанского «Рубина» Владислав Пантелеев подвел итоги матча 26-го тура ЧМ России, сообщает корреспондент «Газета.Ru».
Прошедший матч Российской премьер-лиги был сыгран командами вничью.
По словам Пантелеева, «Рубин» мог бы вырвать победу у московского клуба, если бы Артур Сагитов не пошел на добивание на последних минутах.
«Я рад, что удалось отобрать очки у бывшей команды. Честно говоря, сейчас не так пристально слежу за «Спартаком», но об уходе точно не жалею», - заявил спортсмен.
Ранее московский «Спартак» упустил победу в матче РПЛ с казанским «Рубином».