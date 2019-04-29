Дюрант вышел на 11-е место по результативности в плей-офф НБА

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форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант набрал 35 очков в первом матче серии второго раунда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Хьюстон Рокетс» (104:100), передает «Советский спорт».

Игрок таким образом довел общее количество очков в плей-офф НБА за карьеру до 3901 — это 29,1 в среднем за игру.

Дюрант вышел на 11-е место по данному показателю в истории лиги.

Перед Кевином располагается Дуэйн Уэйд (3954 очков), а из действующих баскетболистов его опережают только Тони Паркер (4045) и Леброн Джеймс (6911).

Ранее «Денвер» победил в серии с «Сан-Антонио».