Дюрант вышел на 11-е место по результативности в плей-офф НБА
форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант набрал 35 очков в первом матче серии второго раунда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Хьюстон Рокетс» (104:100), передает «Советский спорт».
Игрок таким образом довел общее количество очков в плей-офф НБА за карьеру до 3901 — это 29,1 в среднем за игру.
Дюрант вышел на 11-е место по данному показателю в истории лиги.
Перед Кевином располагается Дуэйн Уэйд (3954 очков), а из действующих баскетболистов его опережают только Тони Паркер (4045) и Леброн Джеймс (6911).