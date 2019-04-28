Россиянки взяли золото в упражнениях с пятью мячами на этапе КМ

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Сборная России взяла золото в групповых упражнениях с пятью мячами на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в азербайджанском Баку, сообщает ТАСС.

Анастасия Максимова, Мария Толкачева, Евгения Леванова, Анастасия Шишмакова, Диана Менжинская и Анжелика Стубайло набрали 24,850 балла.

Вторая строчка принадлежит японским гимнасткам (24,450 балла), бронза — у Украины (24,350).

В упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав российская команда стала второй с 25,250 баллами. Лидерство у гимнастки из Болгарии (25,550), третье место за сборной Украины (25,150).

Ранее бывшая гимнастка, а ныне телеведущая Ляйсан Утяшева показала комплекс упражнений, который поможет подготовиться к летнему сезону.