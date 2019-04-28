ЦСКА проиграл «Краснодару» и потерял шансы на чемпионство
«Краснодар» одержал победу над московским ЦСКА в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает ТАСС.
Встреча завершилась со счетом 2:0. Голы оформили полузащитник Даниил Уткин и хавбек Дмитрий Стоцкий (55).
Таким образом, «быки» набрали 45 очков и опустили в турнирной таблице армейцев (44 очка) на четвертую строчку. Теперь столичный клуб потерял шансы на золотые медали чемпионата России.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.
Ранее ЦСКА предложил полузащитнику Алану Дзагоеву новый контракт.