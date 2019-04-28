Четыре немецких лыжника погибли при сходе лавины в Швейцарии
Из-за схода лавины в районе высокогорного альпийского перевала Грюнхорнлюкке на юге Швейцарии погибли четыре немецких лыжника, сообщает РИА «Новости».
По информации на сайте полиции кантона Вале, туристы отправились в путешествие 26 апреля утром и поехали через перевал Грюнхорнлюкке к горному приюту Конкордиахютте.
Уже вечером того же дня спасатели начали рызаскивать спортсменов, также в поисковой операции принимал участие вертолет, но результатов это не дало. Плохие погодные условия позволили возобновить поиски только 27 апреля.
Лыжники были найдены под завалами снега.
Ранее экс-горнолыжница Керрин Ли-Гартнер сообщила о том, что после смерти пожертвует свой мозг канадскому центру по исследованию сотрясений.