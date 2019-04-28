Стало известно количество отстраненных за мельдоний россиян

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обнародовало информацию о том, сколько спортсменов на данный момент дисквалифицированы за употребление мельдония, сообщает ТАСС.

По данным организации, 28 человек отстранены за применение мельдония, 17 из которых выступают в олимпийских видах спорта.

С 1 января 2016 года мельдоний является запрещенным для атлетов веществом.

Ранее заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая прокомментировала допинг-скандал, связанный с омским «Авангардом».